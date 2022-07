EU-Beitrittsgespräche: Nordmazedoniens Parlament zu Annahme von Kompromiss bereit

Nordmazedoniens Parlament hat am Samstag den von der EU-Kommission vorgeschlagenen Verhandlungsrahmen für EU-Beitrittsgespräche gebilligt, der auch einen Kompromissvorschlag im Streit mit dem Nachbarland Bulgarien enthält. Die Entscheidung der Volksvertretung in Skopje erfolgte ohne Gegenstimmen - allerdings in Abwesenheit der nationalistischen Partei VMRO-DPMNE, deren Abgeordnete aus Protest den Saal verlassen hatten.

SN/APA/AFP/ROBERT ATANASOVSKI Proteste gegen Annahme von EU-Kompromiss in Skopje