EU berät über Sanktionen gegen Weißrussland und Türkei

Die Außenminister der EU-Staaten beraten am Freitagnachmittag in einer außerplanmäßigen Videokonferenz über mögliche Reaktionen auf die Entwicklungen in Weißrussland sowie im Erdgaskonflikt mit der Türkei. Mehrere EU-Staaten hatten zuletzt gefordert, mit einer Reaktivierung von Sanktionen gegen die weißrussische Führung auf die umstrittene Präsidentenwahl am vergangenen Sonntag zu reagieren.

SN/APA (AFP)/THIERRY CHARLIER Das Verhältnis der EU zur Türkei ist schon länger angespannt