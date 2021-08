EU berät zu Migration und Terror aus Afghanistan

Die Innenminister der EU-Staaten, darunter Ressortchef Karl Nehammer (ÖVP), kommen an diesem Dienstag (13.00 Uhr) in Brüssel zu einem Sondertreffen zu den Entwicklungen in Afghanistan zusammen. Thema der Beratungen sollen nach Angaben der derzeitigen slowenischen Ratspräsidentschaft unter anderem die möglichen Auswirkungen auf die Terrorgefahr und Migrationsbewegungen in Richtung Europa sein.

SN/APA/dpa/Uwe Anspach EU berät über Afghanistan-Migration