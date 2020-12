EU bereitet sich auf einen harten Brexit vor

Der britische Premierminister will in Zukunft keine gemeinsamen Regeln akzeptieren.

Es ist etwa drei Jahrzehnte her, da verkündete der damalige EU-Korrespondent des "Telegraph", Boris Johnson, der britischen Öffentlichkeit, dass das mit Asbest verseuchte Berlaymont-Gebäude in Brüssel in die Luft gesprengt werden soll. Nicht nur, dass das mittlerweile renovierte Hauptquartier der Europäischen Kommission noch immer steht. Am Mittwoch trafen hier auch der mittlerweile zum britischen Premier aufgestiegene Johnson und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und ihre Teams zum Abendessen zusammen. Was wohl aus Johnsons Sicht ein Durchbruch hätte werden sollen, endete ...