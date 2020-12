EU beschränkt die Macht von Google, Facebook & Co.

Google, Facebook & Co. sollen nicht allein den Markt bestimmen. Die Kommission will digitale Monopole brechen.

. Es ist eine Kampfansage vornehmlich an die vier Internetriesen Google, Amazon, Facebook und Apple, die am Dienstag in Form einer Pressekonferenz in Brüssel über die Bühne ging. Die Kommission will die erdrückende Marktmacht der US-Konzerne brechen. Sie will Marktbedingungen schaffen, die auch kleineren Plattformen eine Chance bieten. Halten sich die Großen nicht an die geplanten Regeln, drohen Milliardenstrafen. Die Rede ist von sechs bis zehn Prozent des weltweiten Umsatzes.

Die Bürger wollten nicht, dass "die geschäftlichen und ...