EU-Botschafter wollen sich auf EU-weite Reiseregeln einigen

Die EU-Botschafter in Brüssel wollen am Freitag zu einer Einigung für die Einführung EU-weit gültiger Reiseregeln zur Eindämmung der Coronapandemie kommen. Bereits am Mittwoch hatte es Beratungen über einheitliche Test- und Quarantänepflichten und gemeinsame Schwellenwerte für Neuinfektionen gegeben.

SN/APA (Archiv)/GERD EGGENBERGER Suche nach EU-weit gültigen Reiseregeln