EU bündelt Kräfte gegen Terror

Nun soll im Außengrenzschutz weitergebracht werden, was schon lange geplant ist. Darunter ist auch eine Registrierungspflicht für Reisende aus Drittstaaten nach US-Vorbild.

Es kommt nicht allzu oft vor, dass österreichische Regierungschefs im Élysée-Palast in Paris empfangen werden - mit all dem Pomp, den die "Grande Nation" zu bieten hat. Doch die gemeinsame Betroffenheit nach der jüngsten Welle islamistischen Terrors war am Dienstag Anlass zu einem Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron und einer anschließenden Videokonferenz mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte.

...