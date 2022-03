EU-Chefverhandler reist zu Atomgesprächen nach Teheran

Die Europäische Union unternimmt einen neuen Anlauf zum Abschluss der Gespräche über die Rettung des Wiener Atomabkommens. EU-Chefverhandler Enrique Mora teilte am Freitagabend mit, dass er am Samstag zu Gesprächen mit iranischen Vertretern nach Teheran reisen wird. "Wir müssen diese Verhandlungen abschließen, es steht so viel auf dem Spiel", schrieb Mora auf Twitter. Er will unter anderem den iranischen Chefverhandler Ali Bagheri Kani treffen.

SN/APA/AFP/ALEX HALADA EU-Chefverhandler Mora drängt auf eine Einigung