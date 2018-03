EU-Delegation recherchiert zu Journalistenmord in Slowakei

Eine Delegation des EU-Parlaments beginnt am Donnerstag Gespräche in der Slowakei, um mehr über die Hintergründe der Ermordung des Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak zu ermitteln. Sie kommt in ein Land, das wegen des Mordes in eine politische Krise gestürzt ist. Mehrere Oppositionsparteien brachten am Mittwoch einen Misstrauensantrag gegen die von Robert Fico geführte Dreiparteienregierung ein.

SN/APA (AFP)/ATTILA KISBENEDEK Robert Ficos Regierung steckt in der Krise