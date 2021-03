EU-Delegationchef ins chinesische Außenministerium zitiert

Nach EU-Sanktionen gegen chinesische Verantwortliche für die Unterdrückung der muslimischen Volksgruppe der Uiguren hat das Außenministerium in Peking den Leiter der EU-Delegation ins Außenministerium zitiert. Wie das Ministerium am Dienstag mitteilte, sei Nicolas Chapuis schon am Vortag der chinesische Protest übermittelt worden. Vizeaußenminister Qin Gang habe bei dem Gespräch darauf verwiesen, dass sich die Strafmaßnahmen auf "Lügen und Falschinformationen stützen".

SN/APA (AFP/Archiv)/GEOFFROY VAN DE China hat eine Million Uiguren in Haftlager gesperrt