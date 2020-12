EU einigt sich auf weitere Sanktionen gegen Weißrussland

Die EU-Mitgliedstaaten haben ein drittes Paket mit Sanktionen wegen des Konflikts um die Präsidentschaftswahl in Weißrussland beschlossen. Die EU-Botschafter billigten nach AFP-Informationen am Mittwoch in Brüssel einstimmig Einreise- und Kontensperrungen gegen 29 weitere Menschen. Zudem sollen sieben Unternehmen oder Organisationen auf die EU-Sanktionsliste gesetzt werden.

SN/APA (AFP)/STRINGER Die Bevölkerung von Weißrussland demonstriert gegen Lukaschenko