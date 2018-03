EU empört London mit Brexit-Vertrag

Nordirland macht den Verhandlern in Brüssel und London weiterhin Kopfzerbrechen. Die Zeit läuft ihnen davon. Denn Ende März 2019 verlassen die Briten die Europäische Union.

Es sei "eine kritische Woche" für die Brexit-Verhandlungen, hat EU-Ratspräsident Donald Tusk dieser Tage getwittert. Tatsächlich könnte morgen, Freitag, klarer sein, wie sich Großbritannien seine Zukunft ohne die EU vorstellt. Dann wird die britische Premierministerin Theresa May ihre nächste Rede halten, mit - so die Hoffnung in Brüssel - realistischen Vorschlägen zu den künftigen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien nach Austritt und angepeilter Übergangsphase. Erste Meldungen über die Vorstellungen der britischen Regierung zu einem Kompromiss bezeichnete Tusk als "illusorisch".