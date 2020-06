EU-Entscheidung über Einreisestopps offenbar erst am Montag

Die Entscheidung der EU-Staaten über die Aufhebung von Corona-Einreiseverboten für Drittstaaten zieht sich länger hin als geplant. "Die Gespräche dauern an und werden bis Montag fortgesetzt", hieß es am Samstagabend von Diplomaten in Brüssel, nachdem zuvor eine Einigung nicht gelungen war. Einige EU-Mitglieder hatten um mehr Zeit gebeten.

