EU entsendet Grenzbeobachter nach Armenien

Die Europäische Union entsendet rund hundert Grenzbeobachter zur Friedenssicherung nach Armenien. Die Außenminister der 27 Mitgliedsländer beschlossen dafür am Montag in Brüssel eine neue Zivilmission namens EUMA (European Union Mission in Armenia), wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell mitteilte. Nach Angaben aus seinem Umfeld werden die Experten in den kommenden Wochen in die umstrittene Region Berg-Karabach an der Grenze zu Aserbaidschan entsandt.

Die EU schickt Grenzbeobachter in die umstrittene Region Berg-Karabach