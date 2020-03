Die Wirtschaft in Europa wird in einem Jahr wieder florieren, teils sogar besser als bisher. Damit rechnet Daniel Gros, der Leiter einer der größten Brüsseler Denkfabriken.

Welches Bild gibt die EU in der Coronakrise ab? Daniel Gros: Jeder Staat macht sein Ding, weil in der ersten Gefahr jede Regierung zuerst an die eigene Bevölkerung denkt. Man sieht sie zwar noch nicht, aber schön langsam wird auch ...