EU fordert weitere Zugeständnisse bei Brexit-Gesprächen

Die EU pocht vor den entscheidenden Verhandlungen mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen auf Zugeständnisse der Regierung in London. "Wir brauchen noch etwas mehr vom Vereinigten Königreich", sagte ein EU-Diplomat am Freitag. Nur dann könnten die Gespräche in die nächste Phase gehen, den sogenannten Tunnel, in dem sie noch stärker abgeschottet sind und über Hopp oder Top entschieden wird.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Barnier war für zwölf Stunden in London