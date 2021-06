EU: Formelles Treffen zu Iran-Atomdeal in Wien

Die Parteien, die über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran (JCPOA) verhandeln, werden am Sonntag in Wien ein formelles Treffen abhalten, teilte die Europäische Union am Samstag mit. Der Iran und sechs Weltmächte verhandeln seit April in Wien, um Schritte für eine Annäherung zwischen Washington und Teheran auszuarbeiten.

SN/APA/EU DELEGAT. VIENNA (Archiv)/ In Wien wird über Wiederbelebung des Iran-Atomdeals verhandelt