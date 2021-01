EU für Reisebeschränkungen - Kurz erwartet bald Impfstoff

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will die EU auch Einreisebeschränkungen möglich machen. Für "nicht essenzielle Reisen" sollte diese Möglichkeit bestehen, hieß es in diplomatischen Kreisen zum Ende des EU-Videogipfels am Donnerstag. Neue Impfstoffe sollen rasch genehmigt werden. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte gegenüber der APA: "Ich erwarte eine Zulassung von AstraZeneca spätestens nächste Woche."

SN/APA (Handout Bundeskanzleramt)/D Bundeskanzler Kurz bei EU-Videogipfel