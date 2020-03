EU für Verhandlungsstart mit Albanien und Nordmazedonien

Mitten in der weltweiten Corona-Krise gibt es positive Nachrichten für Albanien und Nordmazedonien. Die Bedenken gegen die Aufnahme der Beitrittsgespräche mit den beiden Ländern seien beseitigt, verlautete am Montag aus EU-Ratskreisen in Brüssel. Zuletzt habe nicht mehr Frankreich Einwände gehabt, sondern Griechenland, hieß es. Grünes Licht könnte bereits am Dienstag erfolgen.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Es zeichnet sich eine Zustimmung zu Erweiterungsverhandlungen ab