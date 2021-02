EU-Geld für Impfstoff-Fabriken

Von der Leyen und EU-Vorsitz schlagen neue Investitionen vor

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der portugiesische Regierungschef Antonio Costa schlagen den 27 Staats- und Regierungschefs der EU vor, die bestehenden Impfstoff-Fabriken auszubauen oder den Bau neuer Anlagen zu finanzieren. Portugal hat derzeit den EU-Ratsvorsitz inne.

In einem zweiseitigen Schreiben, das den SN vorliegt, skizzieren von der Leyen und Costa Wege, Impfstoffengpässe zu beheben. So solle die Kommission "mit Unterstützung der Mitgliedsstaaten alle notwendigen Mittel bereitstellen", um Europas Bedarf zu decken. Sei es mit "zusätzlichen Investitionen in ...