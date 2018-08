EU genehmigt Wirtschaftshilfe für Projekte im Iran

Die Europäische Kommission hat ein Hilfspaket in der Höhe von 18 Millionen Euro für eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung im Iran verabschiedet. Dieses Paket beinhalte acht Millionen Euro an Unterstützung für den privaten Sektor, gab die Kommission am Donnerstag bekannt. Insgesamt seien 50 Millionen Euro für Projekte im Iran vorgesehen.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Iran und EU nähern sich an