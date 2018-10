EU-Gipfel berät über Brexit

Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen am Mittwoch (19.00) zum Auftakt des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel über die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen beraten. Zunächst soll mit der britischen Premierministerin Theresa May der aktuelle Stand erörtert werden. Anschließend kommen die restlichen 27 EU-Spitzen zusammen und sollen von Chefunterhändler Michel Brexit-Barnier informiert werden.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND EU-Chefverhandler Michel Barnier