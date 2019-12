EU-Gipfel berät über Klimaziele und Budget

Die EU-Staats- und Regierungschefs ringen am Donnerstag bei einem Gipfel in Brüssel um schärfere Klimaziele für die Staatengemeinschaft und den Finanzrahmen von 2021 bis 2027. Die meisten Länder wollen die EU bis 2050 klimaneutral machen, was bedeuten würde, dass alle Treibhausgase vermieden oder gespeichert werden. Polen, Tschechien und Ungarn legen sich aber quer.

SN/APA (AFP)/ARIS OIKONOMOU Erster Gipfel mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen