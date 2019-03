EU-Gipfel berät über Verschiebung des Brexit

Gut eine Woche vor dem Brexit-Termin berät der EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel über eine mögliche Verschiebung des britischen EU-Austritts. EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte am Mittwoch gesagt, die EU sei zu einer "kurzen Verschiebung" unter der Bedingung bereit, dass das Londoner Unterhaus das vereinbarte Austrittsabkommen annehme.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS EU-Kommissionspräsident Juncker und EU-Ratspräsident Tusk