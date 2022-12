EU-Gipfel: Bosnien ist offiziell Beitrittskandidat

Die EU-Staats- und Regierungschefs sind am Donnerstag in Brüssel zu ihrem voraussichtlich letzten EU-Gipfel heuer zusammengekommen. Eine Einigung über einen EU-Gaspreisdeckel blieb aus, die Entscheidung sollen die EU-Energieminister am Montag treffen, wie ein EU-Beamter mitteilte. Die EU-Chefs machten Bosnien-Herzegowina zum offiziellen Beitrittskandidaten, nachdem auch die Ukraine und Moldau den Status erhielten.

SN/APA/BKA/ANDY WENZEL Nehammer beim EU-Gipfel