EU-Gipfel geht mit Beratungen zu Wirtschaftsfragen weiter

Die EU-Staats- und Regierungschefs sind mit Beratungen über wirtschaftliche Fragen in den zweiten Tag ihres Brüsseler Sondergipfels gestartet. Themen waren die Stärkung des EU-Binnenmarkts, Industriepolitik und Digitalisierung, wie der Sprecher von Ratschef Charles Michel am Freitag auf Twitter mitteilte. Der Binnenmarkt hatte in der Coronakrise durch einseitig verhängte Grenzkontrollen einiger EU-Staaten gelitten.

SN/APA (AFP)/ARIS OIKONOMOU Zweiter Tag beim EU-Sondergipfel