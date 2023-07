EU-Gipfel mit lateinamerikanischen und karibischen Staaten

Die Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich am Montag (15.00 Uhr) in Brüssel mit der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) zu einem zweitägigen Gipfel. Es ist das dritte Mal, dass sich die 60 Länder in diesem Rahmen treffen. Im Mittelpunkt stehen voraussichtlich Verhandlungen über das geplante Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay.

BILD: SN/APA/AFP (ARCHIV)/JOHN THYS Zweitägiges Gipfeltreffen in Brüssel