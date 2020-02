EU-Gipfel: Neuer Vorschlag sieht weitere Kürzung vor

EU-Ratspräsident Charles Michel will beim EU-Gipfel in Brüssel einen neuen Vorschlag für den Mehrjahreshaushalt von 2021-2027 vorlegen. Wie am Freitag aus diplomatischen Kreisen verlautete, soll die Ausgabenobergrenze bei 1,069 Prozent der Wirtschaftsleistung der EU liegen. Dies wäre eine geringfügige Kürzung gegenüber dem bisherigen Vorschlag von 1,074 Prozent.

SN/APA (AFP)/VIRGINIA MAYO Bundeskanzler Kurz und hinten links der Rest der "Frugalen Vier"