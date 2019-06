Die Christdemokraten in Europa kämpfen um ihre Bastionen. Sie werden nicht alle zu halten sein. Liberale und Sozialdemokraten stehen vor den Türen.

Die Europäische Union hat sich vertagt. Während einer langen Gipfelnacht, die bis zwei Uhr früh gedauert hat, konnte kein Weg gefunden werden. So soll ein Sondergipfel am kommenden Sonntag entscheiden, wie und mit wem die Topjobs in Europa für die ...