EU-Gipfel zum Brexit und Klimaschutz in Brüssel gestartet

Im Brexit-Streit mit Großbritannien haben die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel am Donnerstag in Brüssel über ihren weiteren Kurs beraten. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte die EU wolle ein Handelsabkommen mit London, "aber natürlich nicht um jeden Preis". Zum Thema Klimaschutz stellten sich elf Mitgliedstaaten ausdrücklich hinter den Vorschlag, den Ausstoß der Klimagase bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu bringen.

EU-Ratspräsident Charles Michel sprach von "schwierigen Verhandlungen" mit London über ein Handelsabkommen. Die EU sei aber bereit, diese weiter fortzusetzen. Sie müsse dabei aber ihren Binnenmarkt und damit verbundene Arbeitsplätze schützen. Ziel müsse "ein faires Abkommen sein, von dem beide Seiten profitieren können", sagte Merkel.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schloss aus, dass er im Streit um Fangrechte in britischen Gewässern die Interessen französischer Fischer opfern werde. EU-Fischer hätten ohne ein Abkommen keinen Zugang mehr zu britischen Gewässern. In dem Streit geht es sowohl um Fischfangquoten für mehr als 100 Arten als auch um die Frage, in welchen Rhythmus Quoten neu ausgehandelt werden sollen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hofft in Sachen Brexit auf einen Deal - "ob das gelingt oder nicht, können wir nicht vorhersagen". Er sei gespannt auf den Bericht von EU-Chefverhandler Michel Barnier, sagte er.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen musste wegen einem positiven Coronavirus-Fall in ihrem Büro unterdessen den Gipfel frühzeitig verlassen. "Ich wurde gerade informiert, dass ein Mitarbeiter meines Büros in der Früh positiv auf Covid-19 getestet wurde. Mein Testergebnis war negativ", schrieb von der Leyen auf Twitter. Vorsichtshalber verlasse sie jedoch sofort den Europäischen Rat, um sich selbst zu isolieren.

Großbritannien war zum 1. Februar aus der EU ausgetreten. Bis Ende des Jahres bleibt es aber noch im EU-Binnenmarkt und der Zollunion. Diese Übergangsphase wollten beide Seiten eigentlich nutzen, um ein Handelsabkommen auszuhandeln. Doch die Gespräche kommen seit Monaten kaum voran. Hauptstreitpunkte sind faire Wettbewerbsbedingungen, die Kontrolle eines künftigen Abkommens und die Fangrechte für EU-Fischer in britischen Gewässern.

Diese Frage ist für Frankreich besonders wichtig, wie Präsident Emmanuel Macron in Brüssel nochmals klar machte. "Auf keinen Fall werden unsere Fischer die Opfer des Brexit sein", sagte er. Sie müssten weiter Zugang zu britischen Gewässern erhalten. Irlands Ministerpräsident Micheal Martin sagte, auch für sein Land sei Fischerei "sehr wichtig".

Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel räumte dagegen ein, dass die Fischerei-Frage für sein Land "nicht oberste Priorität" hat. "Das heißt aber nicht, dass uns das egal ist." Denn die Stärke der EU in den Verhandlungen mit Großbritannien sei immer gewesen, gemeinsam die Interessen aller zu vertreten. "Geeint zu sein, ist unsere Stärke."

Nach dem Entwurf der Gipfelschlussfolgerungen wollen die Staats- und Regierungschefs ihre "Besorgnis" darüber äußern, "dass die Fortschritte in den Schlüsselfragen (...) immer noch nicht ausreichen, um eine Einigung zu erzielen". Sie fordern weitere Verhandlungen und von Großbritannien, "die notwendigen Schritte zu unternehmen, um ein Abkommen möglich zu machen".

Eine Frist für ein Ende der Gespräche wird nicht gesetzt. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte im September gedroht, den Verhandlungstisch zu verlassen, falls es bis 15. Oktober keinen Durchbruch gebe. Am Mittwochabend ließ er nun erklären, er werde zunächst die Ergebnisse des EU-Gipfels abwarten.

Der Vorschlag der EU-Kommission für das neue 55-Prozent-Klimaziel war am Donnerstag ebenfalls Thema beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Bisher gilt als Ziel minus 40 Prozent. Eine Entscheidung soll erst auf dem EU-Gipfel im Dezember fallen. Bisher erklärten elf Mitgliedsstaaten hinter dem Vorschlag zu stehen: Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Lettland, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal, Spanien und Schweden hervor. Österreich gehört nicht zu den Unterzeichnern.

EU-Ratspräsident Charles Michel betonte die Dringlichkeit der Angelegenheit. "Das ist ein sehr wichtiges Thema, der Green Deal ist auch unsere Wachstumsstrategie", betonte EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstag.

Österreich drängt hier auf eine weitreichende Diskussion. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hält den "ambitionierten Vorschlag für sinnvoll", entscheidend sei aber, dass "wir gleichzeitig darüber sprechen, wie wir den Wirtschaftsstandort" Europa schützen können, und wie die Last unter den EU-Ländern verteilt werde, erklärte er am Donnerstag. Auch sollte es nicht dazu führen, dass Staaten verstärkt in Atomenergie investieren, "dann geht der Schuss nach hinten los", gab Kurz zu Bedenken.

Quelle: APA