EU: Große Mengen Impfstoff im besten Fall ab April

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rechnet frühestens in einem halben Jahr mit größeren Mengen Impfstoff gegen das Coronavirus. "Im besten Fall" könnten "im April" eine größere Zahl von Impfdosen ausgeliefert werden, sagte sie am Mittwoch. Die Lage sei "sehr ernst", Europa befinde sich "tief in der zweiten Welle" der Pandemie, fügte sie hinzu. Die Bürger müssten sich deshalb dieses Jahr auf "ein anderes Weihnachten" einstellen.

SN/APA (AFP)/VIRGINIA MAYO Kommissionschefin Von der Leyen warnt vor Müdigkeit bei Maßnahmen