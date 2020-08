EU-Handelskommissar stolpert über Corona-Regeln

Nach dem Rücktritt von EU-Handelskommissar Phil Hogan wegen Missachtung von Corona-Regeln will Kommissionschefin Ursula von der Leyen den wichtigen Posten rasch neu besetzen. Sie bat Hogans Heimatstaat Irland am Donnerstag um Namen für die Nachfolge - einen Mann und eine Frau. Dass Hogan sein Amt abgab, unterstützte von der Leyen. Auch Kommissare müssten sich an Corona-Auflagenhalten, sagte sie.

