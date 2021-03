EU-Impfpass: Grün ist die Hoffnung für diesen Sommer

Die EU-Kommission schlägt ein "grünes Zertifikat" ab Juni vor. Österreich will Erleichterungen früher ermöglichen.

Vor allem die Tourismusländer in Europa hoffen, dass sie bald wieder ausländische Gäste begrüßen dürfen. Rechtzeitig vor der Sommersaison soll daher der "grüne Pass" kommen und schmerzlich vermisste Freiheiten zurückbringen. Daran knüpfen sich viele Fragen - und viele Unsicherheiten.

Was soll auf dem "grünen Pass" gespeichert sein? Persönliche Daten wie Name, Geburtsdatum und Versicherungsnummer. Dazu kommen die drei wesentlichen Informationen, die für das Reisen in Zeiten der Pandemie notwendig sind: Testergebnis (PCR- oder Antigen-Schnelltest) und Datum, Impfung und ...