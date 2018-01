EU-Innenkommissar pocht auf Flüchtlingsaufnahme in Osteuropa

In den Verhandlungen über Europas Asylreform hat EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos die anhaltende Weigerung osteuropäischer Staaten kritisiert, Flüchtlinge aufzunehmen. "Das ist inakzeptabel", sagte Avramopouls vor dem Treffen der EU-Innenminister in der bulgarischen Hauptstadt Sofia am Donnerstag. "Alle Länder sollten Teil unserer Politik sein, die Last dieses großen Drucks zu teilen."

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Dublin ist tot