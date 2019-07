EU-Innenminister beraten über Flüchtlingsverteilung

Die Innenminister der EU-Staaten wollen an diesem Donnerstag bei einem Treffen in Helsinki erneut über die festgefahrene Situation in der Migrationspolitik beraten. Mit Spannung wird dabei vor allem erwartet, ob eine Einigung auf eine Übergangsregelung für die Verteilung von Flüchtlingen, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet werden, erzielt werden kann.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Für Österreich nimmt Innenminister Wolfgang Peschorn teil