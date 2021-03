EU-Kommissar Frans Timmermans: "Das gibt doch Hoffnung für die Menschheit!"

Warum Frans Timmermans mit dem Zug nach Wien fahren will und welche Lehren er aus dem Jahr 2020 zieht.

Frans Timmermans (60) ist einer der Mächtigsten in der EU-Kommission. Der Niederländer ist Stellvertreter von Ursula von der Leyen und Mr. Green Deal - zuständig für den klimafreundlichen Umbau der europäischen Wirtschaft. Der mehrsprachige Sozialdemokrat ist seit 2014 Mitglied der EU-Kommission.

Herr Timmermans, arbeiten Sie auch im Homeoffice? Frans Timmermans: Im Durchschnitt bin ich zwei Tage in der Woche in meinem Büro in Brüssel. Jetzt gerade sitze ich zu Hause auf dem Dachboden. Von hier aus habe ich ...