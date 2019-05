EU-Kommissar Hahn sieht Österreich in der EU geschwächt

EU-Kommissar Johannes Hahn sieht Österreich nach dem Sturz der Bundesregierung in der Europäischen Union geschwächt. "Die aktuelle Situation in Österreich ist sicherlich nicht dazu angetan, die Durchsetzungskraft hier in Brüssel in den nächsten Wochen zu steigern", sagte Hahn am Mittwoch auf entsprechende Fragen in Brüssel.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Hahn ist momentan skeptisch wegen Österreichs Durchsetzungskraft