EU-Kommissar Hahn zu Gesprächen in Paris

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn setzt in Paris seine "Hauptstädtetour" fort, um die Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der EU voranzubringen. Hahn trifft am Donnerstag und Freitag unter anderem die französische Europaministerin Amelie De Montchalin und Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire, wie die EU-Kommission in Brüssel am Donnerstag mitteilte.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Hahn setzt seine "Hauptstädtetour" fort