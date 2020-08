EU-Kommissar Hogan wegen Corona-Verstoß unter Druck

Der irische EU-Handelskommissar Phil Hogan gerät wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Regeln in seinem Heimatland immer stärker unter Druck. Weitere Erklärungen seien nötig, forderte Vize-Premierminister Leo Varadkar am Sonntag. Hogan hatte an einem Abendessen der parlamentarischen Golfgesellschaft mit mehr als 80 Gästen in einem Hotel teilgenommen, obwohl das nicht erlaubt ist.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Phil Hogan ist für viele Iren rücktrittsreif