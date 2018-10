EU-Kommissar Moscovici attackiert italienischen Politiker

Im Streit um den italienischen Haushalt für 2019 verschärft sich der Ton: EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici bezeichnete den italienischen Europaabgeordneten Angelo Ciocca am Freitag im französischen Nachrichtensender CNews als "Faschisten". Der Politiker der fremdenfeindlichen Lega hatte am Dienstag in Straßburg mit seinem Schuh auf Moscovicis Notizen herumgehämmert.

SN/APA (AFP)/FREDERICK FLORIN Mosocovici empörte sich nach Schuh-Aktion von Ciocca