EU-Kommissarin will Streit um Grenzzäune "pragmatisch" lösen

EU-Innenkommissarin Ylva Johansson will den Streit um die EU-Finanzierung von Grenzzäunen "pragmatisch" lösen. Der Bau von Mauern und Stacheldraht sei aus mehreren Gründen keine Lösung, betonte Johansson am Dienstag in Brüssel im Interview mit der APA und anderen Medien. "Aber wir müssen unsere Außengrenzen schützen und die EU-Mittel so effektiv wie möglich einsetzen, daher schließe ich physische Infrastrukturen nicht aus", so die EU-Kommissarin.

EU-Kommissarin offen für Grenzschutz-Infrastruktur