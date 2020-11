EU-Kommission fordert Ende der Blockade des EU-Budgets

Nach dem Veto von Ungarn und Polen gegen das EU-Budget fordert die EU-Kommission dringend eine Lösung, damit die EU-Gelder und Corona-Hilfen 2021 pünktlich fließen können. "Wir brauchen eine schnelle Einigung auf alle Elemente des 1,8 Billionen Euro schweren EU-Pakets zur wirtschaftlichen Erholung, um die Realwirtschaft unterstützen zu können", so Vizepräsident Valdis Dombrovskis am Mittwoch in Brüssel. Ungarn hatte sein Veto mit Verweis auf die Migrationspolitik begründet.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Ungarischer Ministerpräsident Orban stellt sich in Migrantenfrage stur