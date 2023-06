EU-Kommission fordert für EU-Budget Dutzende Milliarden mehr

Vor allem vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs will die EU-Kommission das EU-Budget aufstocken. Dazu wird die Brüsseler Behörde laut dem Internetportal Politico am Dienstag die Mitgliedstaaten auffordern, Dutzende Milliarden Euro zusätzlich zum mehrjährigen Finanzrahmen beizutragen. Demnach sind 50 Mrd. Euro für die finanzielle Unterstützung der Ukraine, 15 Mrd. Euro für die Migrations- und Nachbarschaftspolitik und 10 Mrd. für den Wettbewerb gedacht.

Die Ukraine-Milliarden sollen helfen, den Haushalt des kriegsgebeutelten Landes auszugleichen, aber auch den Wiederaufbau so schnell wie möglich in Gang zu bringen und privaten Investoren Garantien zu bieten. Die Auszahlung erfolgt laut dem Bericht großteils in Form von Darlehen sowie einigen Zuschüssen. Jede Tranche ist demnach an Reformen zur Vorbereitung des EU-Beitritts der Ukraine geknüpft.

Das EU-Budget für die Jahre 2021 bis 2027 ist nach Angaben der EU-Kommission unter anderem wegen der hohen Kosten für die Unterstützung der Ukraine "bis zum Maximum ausgereizt". Die EU einigte sich 2020 auf den rund 1,1 Billionen Euro umfassenden Gemeinschaftsetat für die kommenden sieben Jahre. Die genaue Summe der geplanten Erhöhung ist noch unklar, soll aber laut Informationen von Politico nicht 100 Mrd. Euro übersteigen.

Alle EU-Staaten müssen einer Aufstockung des EU-Budgets zustimmen. Doch es formt sich bereits Widerstand. Die großen Nettozahler Deutschland und die Niederlande sind dem Bericht zufolge nicht bereit, für irgendetwas anders als die Ukraine zu zahlen. "Im Moment haben wir sehr schwierige (Budget-) Verhandlungen in den Mitgliedstaaten, einschließlich Deutschland, sodass dies nicht der richtige Zeitpunkt ist, um die Mitgliedstaaten um mehr Mittel zu bitten", sagte der deutsche Finanzminister Christian Lindner zuletzt. Österreich hat sich dazu noch nicht geäußert.