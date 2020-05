EU-Kommission: Grenzen in Europa vorsichtig öffnen

Beim Öffnen der Binnengrenzen in Europa setzt die EU-Kommission in der Coronakrise auf ein vorsichtiges und abgestimmtes Vorgehen der EU-Staaten. Eine sofortige Rückkehr zum eigentlich kontrollfreien Schengenraum fordert die Brüsseler Behörde in ihren Empfehlungen, die sie am Mittwoch vorlegen möchte, nicht. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) zeigte sich erfreut über die EU-Empfehlung.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Tourismusministerin fordert eine schrittweise Grenzöffnung