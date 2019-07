Schlechte Aussichten: Die spanische Hauptstadt verschwindet unter einer dicken Smogwolke. Die Luftqualität ist so schlecht, dass nun sogar die EU-Kommission einschreitet.

Nirgendwo in Spanien ist die Luft so schlecht wie in der Hauptstadt Madrid. Seit Jahren überschreitet die Metropole die verbindlichen Schadstoffgrenzwerte der Europäischen Union. Darunter leiden nicht nur die 3,2 Millionen Einwohner, sondern auch die rund zehn Millionen Touristen, die ...