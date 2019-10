EU-Kommission klagt erneut gegen polnische Justizreform

Kurz vor der Parlamentswahl in Polen startet die EU-Kommission eine weitere Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen die Justizreformen der rechtskonservativen Regierung in Warschau. Die Klage richtet sich gegen die neuen Regeln für Disziplinarmaßnahmen gegen Richter, wie die Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte.

SN/APA (AFP)/Wojtek RADWANSKI Das Vorhaben der PiS Kaczynskis könnte gestoppt werden