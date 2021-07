EU-Kommission legt ihr umfangreiches Klimaschutzprogramm vor

Die EU-Kommission legt am Mittwoch ihr umfangreiches Klimaschutzprogramm vor. Mit "Fit for 55", das aus zwölf Einzelgesetzen besteht, will die EU bis 2030 mindestens 55 Prozent des CO2-Ausstoßes im Vergleich zu 1990 einsparen. Bis 2050 soll dann praktisch gar kein CO2 mehr ausgestoßen werden. Auch die Autoindustrie steht deshalb vor Veränderungen. Bis 2030 sollen nach dem Willen der EU mindestens 30 Millionen emissionsfreie Autos auf die Straße kommen.

SN/APA/dpa/Jan Woitas Zeitpunkt vom Aus für Verbrenner noch offen