EU-Kommission legt Rechtsstaatsbericht vor

Die EU-Kommission legt am Mittwoch einen Bericht vor, wie es um die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards in den 27 Mitgliedsstaaten steht. Dabei berücksichtigt die Brüsseler Behörde etwa den Zustand des Justizsystems, den Kampf gegen Korruption sowie Medienfreiheit und -pluralismus in den verschiedenen Ländern. Erstmals will sie auch Empfehlungen geben, wie die Staaten die Lage verbessern können.

EU-Kommission legt Report zur Rechtsstaatlichkeit vor