EU-Plan: Wie russisches Geld an die Ukraine gehen könnte

Die Maßnahme könnte einen niedrigen einstelligen Milliardenbetrag jährlich bringen. Allerdings braucht es Einstimmigkeit unter den Mitgliedsstaaten - es gibt Wackelkandidaten.

Mehr als 200 Milliarden Euro der russischen Zentralbank sind seit dem Angriff auf die Ukraine in der EU immobilisiert, also eingefroren worden. Seit Monaten wird in Brüssel daran getüftelt, wie diese Mittel oder zumindest Teile davon der Ukraine zugänglich gemacht ...