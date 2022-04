EU-Kommission plant "Form von Ölembargo" gegen Russland

Die Europäische Union bereitet weitere Sanktionen gegen Russland vor. "Wir arbeiten an einem sechsten Sanktionspaket, und eines der Themen, die wir in Betracht ziehen, ist eine Form von Ölembargo. Wenn wir Sanktionen verhängen, müssen wir dies auf eine Weise tun, die den Druck auf Russland maximiert und gleichzeitig den Kollateralschaden für uns selbst minimiert", sagte der Valdis Dombrovskis, Vize-Präsident der EU-Kommission, der britischen Zeitung "The Times".

SN/APA/AFP/JIM WATSON Der Lette Dombrovskis äußerte sich gegenüber der "Times"